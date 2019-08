Başakşehir tur için Komşu’da

BUGÜN NELER OLDU

Medıpol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile bugün karşılaşıyor. İstanbul'da geçen hafta oynanan maçı 1-0 kaybeden temsilcimiz dün maç için Atina'ya uçtu ve akşam da karşılaşmanın oynanacağı Karaiskakis Stadı'nda çalıştı. Mücadele 21.30'da başlayacak.Ayrıca ilk maçta kırmızı kart gören İrfan Can ile sakatlıkları süren Mahmut Tekdemir ve Gökhan İnler de bugün forma giyemeyecek.BASIN toplantısına dün Arda Turan ile birlikte çıkan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, turu geçeceklerine inandıklarını söyledi. Buruk, "İlk maçtaki skorun gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Hakem yönetimi tamamıyla aleyhimize oldu. Bu maçta daha kaliteli bir hakem olacak" derken, Arda "Ciddi bir sakatlığım vardı ama şu an iyiyim. Turu geçecek kaliteli ayaklara sahibiz" ifadelerini kullandı.İstanbul'da rakibine 1-0 yenilen Başakşehir'in turu geçmesi için bugün mutlaka kazanması gerekiyor. Temsilcimiz maçı gol yemeden 2 farklı kazanmasının dışında 1-2, 2-3 gibi tek farklı galibiyetlerde de deplasmanda daha çok gol attığı için turu geçen taraf olacak. Beraberlik ve her türlü yenilgide Yunanistan temsilcisi turu geçecek. 90 dakikayı Başakşehir'in 1-0 galip bitirmesi durumunda ise maç uzatmaya gidecek. Uzatmada da sonuç değişmezse turu geçen takım penaltılarla belirlenecek.