Haciz gerilimi

Galatasaray camiası dün eski başkan Dursun Özbek'in 8 milyon TL'lik alacağı için kulübe haciz göndermesiyle şok etkisi yaşadı. Sarı-kırmızılı yöneticiler, "Kulüp olarak Falcao transferine yoğunlaştığımız şu günlerde Galatasaray tarihinde görülmemiş bir şey yaşıyoruz. Bir eski başkan kulübe haciz gönderiyor, sözün bittiği yerdeyiz"
yorumları yaparken, Dursun Özbek'in sahibi olduğu Özbek Turizm'den şu açıklama geldi: "Galatasaray Kulübü'nün şirketimize 20 milyon Euro'nun üzerinde borcu bulunmaktadır. Bu borç şirketimizin Galatasaray Spor Kulübü'nü mali açıdan desteklemek üzere yaptığı kasa kolaylığı neticesinde oluşmuştur. Şirketimizden bir ödeme planı vermek için 10 gün süre istenmiş, bugüne kadar geçen 40 günlük süre zarfında da herhangi bir ödeme planı sunulmamıştır.
Buna rağmen şirketimiz tarafından Galatasaray'a herhangi bir haciz işlemi yapılmamıştır."