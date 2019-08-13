Haciz gerilimi

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray camiası dün eski başkan Dursun Özbek'in 8 milyon TL'lik alacağı için kulübe haciz göndermesiyle şok etkisi yaşadı. Sarı-kırmızılı yöneticiler,yorumları yaparken, Dursun Özbek'in sahibi olduğu Özbek Turizm'den şu açıklama geldi: "Galatasaray Kulübü'nün şirketimize 20 milyon Euro'nun üzerinde borcu bulunmaktadır. Bu borç şirketimizin Galatasaray Spor Kulübü'nü mali açıdan desteklemek üzere yaptığı kasa kolaylığı neticesinde oluşmuştur.Buna rağmen şirketimiz tarafından Galatasaray'a herhangi bir haciz işlemi yapılmamıştır."