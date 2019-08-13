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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Medipol , UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Yunanistan temsilcisi 'a konuk olacak. maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 13.8.2019 09:49
Olympiakos - Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

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Olympiakos - Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
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