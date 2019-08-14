Başakşehir üzdü

PONCK'UN

11'DE

BUGÜN NELER OLDU

MEDİPOL Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında dün deplasmanda Olympiakos'a 2-0 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.34'te Robinho'nun altıpastan şutu kaleci Jose Sa'da kaldı. İlk yarı golsüz tamamlandı.ve Olympiakos 1-0 öne geçti. 78'de Yunan ekibi penaltı kazandı veBaşakşehir bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne veda edip, Avrupa Ligi gruplarına kalırken, Olympiakos, play-off'ta Krasnodar'ın rakibi oldu.MEDIPOL Başakşehir'de İstanbul'da oynanan Olympiakos maçının sonunda hakem tarafından kırmızı kart gösterilen teknik direktör Okan Buruk, cezası nedeniyle takımının başında yer alamadı. Mücadeleyi locadan seyreden Buruk'un yerine takımın başında yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu görev aldı.BAŞAKŞEHIR'IN yeni transferlerinden Carlos Ponck, turuncu-lacivertli forma ile ilk resmi maçına dün Olympiakos karşısında çıktı. 24 yaşındaki stoper, Yunan ekibi ile İstanbul'da oynanan mücadelede yedek kulübesindeydi.BAŞAKŞEHIR'IN 11'inde ilk maça göre 4 değişiklik vardı. Cezalı İrfan Can ve Chedjou ile sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir, bu mücadelede forma giyemedi. İlk maçta 11'de sahaya çıkan Gulbrandsen de bu karşılaşmaya yedek başladı. Bu oyuncuların yerine Ponck, Azubuike, Attamah ve Elia, ilk 11'de sahaya çıktı.