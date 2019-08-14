Başakşehir üzdü

MEDİPOL Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında dün deplasmanda Olympiakos'a 2-0 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Yunan ekibinde Guilherme'nin şutu 3. dakikada üst direkten döndü.
34'te Robinho'nun altıpastan şutu kaleci Jose Sa'da kaldı. İlk yarı golsüz tamamlandı. 55'te Valbuena'nın serbest vuruşunda Guerrero kafayı vurdu. Mert Günok'tan seken topu Ruben Semedo tamamladı
ve Olympiakos 1-0 öne geçti. 78'de Yunan ekibi penaltı kazandı ve eski Fenerbahçeli Valbuena, vuruşunu gole çevirerek maçın sonucunu ilan etti: 2-0.
Başakşehir bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne veda edip, Avrupa Ligi gruplarına kalırken, Olympiakos, play-off'ta Krasnodar'ın rakibi oldu.
OKAN BURUK LOCADA İZLEDİ
MEDIPOL Başakşehir'de İstanbul'da oynanan Olympiakos maçının sonunda hakem tarafından kırmızı kart gösterilen teknik direktör Okan Buruk, cezası nedeniyle takımının başında yer alamadı. Mücadeleyi locadan seyreden Buruk'un yerine takımın başında yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu görev aldı.
PONCK'UN İLK RESMİ MAÇI
BAŞAKŞEHIR'IN yeni transferlerinden Carlos Ponck, turuncu-lacivertli forma ile ilk resmi maçına dün Olympiakos karşısında çıktı. 24 yaşındaki stoper, Yunan ekibi ile İstanbul'da oynanan mücadelede yedek kulübesindeydi.
İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK
BAŞAKŞEHIR'IN 11'inde ilk maça göre 4 değişiklik vardı. Cezalı İrfan Can ve Chedjou ile sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir, bu mücadelede forma giyemedi. İlk maçta 11'de sahaya çıkan Gulbrandsen de bu karşılaşmaya yedek başladı. Bu oyuncuların yerine Ponck, Azubuike, Attamah ve Elia, ilk 11'de sahaya çıktı.