Joao Mario tamam

ÖZCAN

DİAGNE

BUGÜN NELER OLDU

İnter forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Joao Mario'nun Galatasaray ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. İtalyan gazeteci Claudia Garcia," ifadelerini kullandı. İnter Teknik Direktörü Antonio Conte'nin takımda düşünmediği ve hazırlık döneminde hiç forma vermediği Portekizli oyuncuyagibi takımların da talip olduğu belirtildi. 2016 yılında İnter'in 40 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığıGalatasaray Kulübü, Eskişehirsporlu futbolcu Mehmet Özcan'ın transferine ilişkin haberleri yalanladı. Yapılan açıklamada, "13 Haziran 2019 tarihinde yaptığımız açıklamada belirttiğimiz gibi kulübümüzün 2019-2020 sezonu transfer çalışmaları, teknik heyetimizin raporları, UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde ve kulübümüzün çıkarları doğrultusunda yürütülmektedir. Transfer çalışmalarında resmiyet kazanan bütün gelişmeleri resmi yayın organlarımızdan sizlerle paylaşacağımızı hatırlatmak isteriz" denildi.Forvet transferi dillenmeye başladığında "Kral benim" paylaşımı yapan sonrasında 'Döndüm' diyerek bir yere gitmeyeceğinin sinyalini veren Diagne dün de parmağını ağzına götürüp "Susun" işareti yaptı. Bu paylaşım taraftarı çıldırttı.