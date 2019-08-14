UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti ile Fransız hakem Stephanie Frappart, yardımcıları Manuela Nicolosi, Michelle O'Neill ve 4. hakem Cüneyt Çakır bir ilke imza atarak karşılaşma öncesi basının karşısına çıktı. Rosetti, "Stephanie binlerce kadına ilham verebilir bu da UEFA için çok önemli bir boyut. Tesadüfen bu maça atanmadılar"
dedi. Frappart, "Bu maçtan korkmuyoruz. Hazırız. Tabii ki hayatım değişti. Dünyada çok popülerim ve bu maçın anlamının farkındayım"
şeklinde konuştu. Çakır, meslektaşlarını ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtip, "Sahaya çıktığımız zaman cinsiyet yoktur. Ben Frappart ve ekibiyle olimpiyatlarda birlikteydim. Çok cesurlar, cesaretliler"
ifadesini kullandı.
ÇAKIR'IN İLK SÜPER KUPASI
Süper Kupa'nın 4. hakemi olarak atanan Cüneyt Çakır kariyerinde ilk kez bu kulvarda görev yapacak. Bu arada maçta hem kadın hem de erkek hakemler olması nedeniyle soyunma odaları ayrıldı.