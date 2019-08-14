Korkmuyoruz

BUGÜN NELER OLDU

UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti ile Fransız hakem Stephanie Frappart, yardımcıları Manuela Nicolosi, Michelle O'Neill ve 4. hakem Cüneyt Çakır bir ilke imza atarak karşılaşma öncesi basının karşısına çıktı. Rosetti,dedi. Frappart,şeklinde konuştu. Çakır, meslektaşlarını ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtip, "ifadesini kullandı.Süper Kupa'nın 4. hakemi olarak atanan Cüneyt Çakır kariyerinde ilk kez bu kulvarda görev yapacak. Bu arada maçta hem kadın hem de erkek hakemler olması nedeniyle soyunma odaları ayrıldı.