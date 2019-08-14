Liverpool Chelsea maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2019 Süper Kupa finali ne zaman oynanacak?

UEFA Süper Kupa finali için geri sayım devam ederken, karşılaşma ile ilgili araştırmalar başladı. Geçtiğimiz yılın şampiyonlar şampiyonu Liverpool ile UEFA şampiyonu Chelsea'nin karşı karşıya geleceği mücadele Vodafone Park'ta oynanacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler 'Liverpool Chelsea maçı saat kaçta' sorusunu araştırıyorlar. Peki, UEFA Süper Kupa finali ne zaman? İşte bu soruların yanıtları…

LİVERPOOL CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Liverpool ve Chelsea, UEFA Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek. 14 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports Haber ve Bein Sports HD 1 kanallarından canlı izlenebilecek.

İKİ TAKIM BAYRAKLARI KÖPRÜYE ASILACAK

UEFA Süper Kupa finali öncesi İstanbul'da iki takım adına da çeşitli çalışmalar yapılacak. Bu kapsamda Liverpool ve Chelsea'nin bayrakları ve kazandıkları kupaların resimleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılacak.

TARAFTARLARIN PROGRAMI DA BELLİ OLDU

UEFA Süper Kupa'da takımlarını desteklemek için İstanbul'a gelecek Liverpool ve Chelsea taraftarlarının kentteki programları belli oldu. Programa göre; Liverpool taraftarları İstanbul Havalimanı'na, Chelsea taraftarları ise Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak.

Vodafone Park'ta 14 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de, İngiltere Premier Lig ekipleri Liverpool ve Chelsea, UEFA Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde iki takım taraftarlarının İstanbul'daki programları da belli oldu. İki takım taraftarları 12, 13 ve 14 Ağustos'ta İstanbul'a gelecek. Liverpool taraftarları İstanbul Havalimanı'na, Chelsea taraftarları ise Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak. Maç öncesinde Liverpool taraftarları Taksim'de toplanırken, Chelsea taraftarları ise Beşiktaş Çarşı'da maç saatini geniş güvenlik önemleri altında bekleyecek. İki takım taraftarları daha sonra polis kontrolünde maçın oynanacağı Vodafone Park'a hareket edecek.