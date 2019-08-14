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maçının 'luk bileti 22 bin liraya karaborsada

İNGİLİZ takımları ile Liverpool arasında bu akşam oynanacak maçı öncesi biletler karaborsaya düştü.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2019 13:38 Güncelleme Tarihi: 14.8.2019 13:49
Süper Kupa maçının 150 Euro'luk bileti 22 bin liraya karaborsada

Beşiktaş Park'ta oynanacak dev maçın biletleri günler öncesinde satışa çıktı. 3 farklı kategoride 50 ile 150 Euro arasında fiyatla günler öncesinde satışa çıkan biletler kısa sürede tükendi. Ancak yine karaborsacılara gün doğdu.
Maçı fırsata çevirmek isteyenler aldıkları biletleri internet üzerinden oldukça yüksek fiyata satışa çıkardı. Biletler karaborsada bugün 22 bin lirayı bulan fiyatla satılıyor. Stat çevresinde de polis karaborsacılara karşı önlem aldı.
Tribünlerin yüzde 78'i taraftarlara, kalan bölümü ise yerel organizasyon komitesi, UEFA, ulusal futbol federasyonları, ticari ortaklar ve yayıncı kuruluşlara ayrıldı. Maça Liverpool taraftarlarının daha fazla ilgi gösterdiği kaydediliyor. İngilizlerin yanı sıra bir çok ülkeden de maçı izlemek için taraftarlar geldi.

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Süper Kupa maçının 150 Euro'luk bileti 22 bin liraya karaborsada
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