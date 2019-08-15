Aslan’ın göbeğine son muhafız

Galatasaray, Sevilla'ya gönderdiği Fernando'nun yerine oyuncu arayışlarını sonuçlandırdı ve Michael Seri'nin yanına Steven Nzonzi takviyesi yaptı. Bir süredir 30 yaşındaki Fransız yıldız ve kulübü Roma ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı ekip, masadan istediğini alarak ayrıldı ve dün oyuncuyu KAP'a bildirdi.
Nzonzi'yi 1+1 yıllığına kiralayan Cimbom, İtalyan ekibine ise bir bedel ödemeyecek. Bunun karşılığında oyuncunun 3.2 milyon Euro'luk ücretini üstlenecek. Nzonzi, geçen sene 14 Ağustos'ta 26.6 milyon Euro bonservis bedeliyle Roma'ya transfer olmuştu.
Tecrübeli ön libero dün de yine 14 Ağustos'ta Galatasaray'a transfer oldu. Geçtiğimiz günlerde beIN Sports France'a konuşan Nzonzi, "Kaç yaşında olursam olayım pes etmem ve savaşırım"
demişti.
1.96'LIK DEV KULE
TEMMUZ 2015'te 8 milyon Euro karşılığında Stoke City'den Sevilla'ya transfer olan Nzonzi, Ağustos 2018'de de 26.6 milyon Euro'ya Roma'nın yolunu tuttu. 1.96 metrelik uzun boyuyla dikkat çeken futbolcu, Roma'da 39 maçta 1 gol, 2 asist; Sevilla'da 136 maç 8 gol, 7 asist; Stoke City'de 120 maçta 7 gol, 4 asistlik karneye ulaştı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kozlarından olacak oyuncu, kariyerinde 29 Devler Ligi maçına çıktı.
BİR GÖRÜŞ: BÜLENT TİMURLENK
Büyük başarı
Fransız Milli Takımı'nın 50 kişilik geniş kadrosundan Dünya Kupası'na gidip final maçında şans bulan bir orta sahanın kalitesini tartışan varsa hayatında Sevilla ya da Roma maçı izlememiştir. Roma'nın bonservisine 30 milyon Euro ödediği oyuncuyu 2 yıl bedelsiz kiralamak büyük başarı.
İspanyol sportif direktör Monchi'nin ayrılığı sonrasında onun getirdiği sadece Nzonzi değil birçok oyuncu Roma'da gözden çıkarıldı. Yeni sportif direktör Petraci ve teknik direktör Fonseca bu kararı ile Galatasaray'a çok önemli bir orta saha kazandırdı.