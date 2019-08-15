Aslan’ın göbeğine son muhafız

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BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray, Sevilla'ya gönderdiği Fernando'nun yerine oyuncu arayışlarını sonuçlandırdı ve Michael Seri'nin yanına Steven Nzonzi takviyesi yaptı.Nzonzi'yi 1+1 yıllığına kiralayan Cimbom, İtalyan ekibine ise bir bedel ödemeyecek. Bunun karşılığında oyuncunun 3.2 milyon Euro'luk ücretini üstlenecek.Tecrübeli ön libero dün de yine 14 Ağustos'ta Galatasaray'a transfer oldu. Geçtiğimiz günlerde beIN Sports France'a konuşan Nzonzi,demişti.TEMMUZ 2015'te 8 milyon Euro karşılığında Stoke City'den Sevilla'ya transfer olan Nzonzi, Ağustos 2018'de de 26.6 milyon Euro'ya Roma'nın yolunu tuttu. 1.96 metrelik uzun boyuyla dikkat çeken futbolcu, Roma'da 39 maçta 1 gol, 2 asist; Sevilla'da 136 maç 8 gol, 7 asist; Stoke City'de 120 maçta 7 gol, 4 asistlik karneye ulaştı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kozlarından olacak oyuncu, kariyerinde 29 Devler Ligi maçına çıktı.Fransız Milli Takımı'nın 50 kişilik geniş kadrosundan Dünya Kupası'na gidip final maçında şans bulan bir orta sahanın kalitesini tartışan varsa hayatında Sevilla ya da Roma maçı izlememiştir.İspanyol sportif direktör Monchi'nin ayrılığı sonrasında onun getirdiği sadece Nzonzi değil birçok oyuncu Roma'da gözden çıkarıldı. Yeni sportif direktör Petraci ve teknik direktör Fonseca bu kararı ile Galatasaray'a çok önemli bir orta saha kazandırdı.