CANLI | Yeni Malatyaspor - Partizan

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Yeni Malatyaspor, Partizan ile karşı karşıya gelecek. 20.00'de başlayacak ve Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcıları Daniel Cook ve Neil Davies. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR - PARTIZAN

İlk 11'ler

Yeni Malatyaspor: Farnolle; Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş; Chaaleli, Murat Yıldırım; Gökhan Töre, Guilherme, Bifouma; Jahovic

Partizan: Stojkovic, Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic, Zdjelar, Scekic, Asano, Zoran Tosic, Soumah, Sadiq