CANLI | Yeni Malatyaspor - Partizan

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Yeni Malatyaspor, Partizan ile karşı karşıya gelecek. 20.00'de başlayacak ve Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcıları Daniel Cook ve Neil Davies. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
YENİ MALATYASPOR - PARTIZAN
İlk 11'ler
Yeni Malatyaspor: Farnolle; Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş; Chaaleli, Murat Yıldırım; Gökhan Töre, Guilherme, Bifouma; Jahovic
Partizan: Stojkovic, Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic, Zdjelar, Scekic, Asano, Zoran Tosic, Soumah, Sadiq