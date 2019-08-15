Deneyimsiz isimlere ilk hafta görev verıldı

SORU - Yeni bir Merkez Hakem Kurulu sahneye çıktı. Size göre bu kurul başarılı olur mu? Başkan Zekeriya Alp bu işleri düzeltebilir mi? Yeni isimlere yeni görevler verildi. İlk haftanın hakemleri açıklandı. Nasıl bir sezon geçebilir? Bu kurulda umut var mı? (Tugay Kaan Numanoğlu, Bülent Birincioğlu, Zorbay Küçük yeni isimler
İDDIA ediyorum, Türk hakemliğinin ağır şekilde tartışıldığı felaket bir sezon bizi bekliyor. Zekeriya Alp, belki bunu 3-4 defa belirttim ve yazdım ama baskı ve ricalarla bir MHK kurdu. Üstelik yine bazı takımların gazını almak için Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'ın hemen hemen hakemliklerini bitirdi. Bu davranış intihar gibi bir davranıştır.
Tamam, her ikisi de Galatasaray lehine hatalar yaptılar hem de çok ağır hatalar. Peki diğer takımlar lehine hata yapan hakemleri niye tasfiye etmedi. Haa demek ki 'Şampiyon olan takımın lehine hata yaparsan kafan kopar'
mesajı verildi. Zekeriya Alp ve arkadaşlarına asla yakışmadı. Bu hafta başlayacak sezonda ciddi hata yapan hakemin de kellesini ben isteyeceğim. Bakalım o zaman o hakemi tasfiye edebilecekler mi? İlk haftanın hakemlerine bakıyorum, yüzde 80'inin ismini spor kamuoyu ilk defa duydu. Bu ne demektir? Deneyimsiz hakemlere maç verildi. Bunun adı acemiliktir. Başlayan bir ligin ilk haftasında tecrübeli hakemlere görev verilir.
Bu hafta bir tek Cüneyt Çakır var. Diğerlerini camia tanır ama milyonlarca sporsever çok az tanırlar. Ya önemli hakem hatalarıyla başlarsa lig ne olacak? Daha ligin başında hakemler tartışılır hale gelecek. Takımların bütün kimyaları değişecek, bozulacak ve Zekeriya Alp ve saz heyetinin yaptığı komik atamalarla hakemler daha ilk haftadan 'vurun abalıya'
haline geliverecekler. Dedim ya bu MHK asla Türk hakemlerine yakışmamaktadır. İnşallah yanılırım. Samimi olarak da belirteyim ki yanılmayı çok istiyorum ama hakemlikte çok şeyi görüp yaşadığım için "Allah korusun"
diyorum.
AHMET ÇAKAR