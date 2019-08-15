Deneyimsiz isimlere ilk hafta görev verıldı

BUGÜN NELER OLDU

İDDIA ediyorum, Türk hakemliğinin ağır şekilde tartışıldığı felaket bir sezon bizi bekliyor. Zekeriya Alp, belki bunu 3-4 defa belirttim ve yazdım ama baskı ve ricalarla bir MHK kurdu. Üstelik yine bazı takımların gazını almak için Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'ın hemen hemen hakemliklerini bitirdi.Tamam, her ikisi de Galatasaray lehine hatalar yaptılar hem de çok ağır hatalar. Peki diğer takımlar lehine hata yapan hakemleri niye tasfiye etmedi. Haa demek kimesajı verildi. Zekeriya Alp ve arkadaşlarına asla yakışmadı. Bu hafta başlayacak sezonda ciddi hata yapan hakemin de kellesini ben isteyeceğim. Bakalım o zaman o hakemi tasfiye edebilecekler mi? İlk haftanın hakemlerine bakıyorum, yüzde 80'inin ismini spor kamuoyu ilk defa duydu. Bu ne demektir? Deneyimsiz hakemlere maç verildi. Bunun adı acemiliktir.Bu hafta bir tek Cüneyt Çakır var. Diğerlerini camia tanır ama milyonlarca sporsever çok az tanırlar. Ya önemli hakem hatalarıyla başlarsa lig ne olacak? Daha ligin başında hakemler tartışılır hale gelecek. Takımların bütün kimyaları değişecek, bozulacak ve Zekeriya Alp ve saz heyetinin yaptığı komik atamalarla hakemler daha ilk haftadanhaline geliverecekler. Dedim ya bu MHK asla Türk hakemlerine yakışmamaktadır. İnşallah yanılırım. Samimi olarak da belirteyim ki yanılmayı çok istiyorum ama hakemlikte çok şeyi görüp yaşadığım içindiyorum.