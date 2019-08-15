Dünya bizi izledi

BUGÜN NELER OLDU

Düngece Vodafone Park'ta Süper Kupa mücadelesi veren İngiliz devleri Liverpool ve Chelsea'nin yanı sıra Şampiyonlar Ligi resmi hesabı, sosyal medyadan İstanbul tanıtımlı paylaşımlar yaptı.Liverpool'un resmi hesabı, gün boyunca Taksim ve Kapalıçarşı'dan hikayeler paylaşarak takipçilerine tam anlamıyla İstanbul turu attırdı. Chelsea de 18 milyon 200 bin takipçisi için, sayfasında İstanbul'la ilgili test soruları sordu. Maçın oynanacağı stadyumun hangi takıma ait olduğunun sorulduğu testte, İstanbul'la ilgili sorular da vardı. Twitter'da 24 milyon takipçisi bulunan Şampiyonlar Ligi resmi hesabı, bu maç için özel olarak hesabın adını UEFA Super Cup olarak değiştirdi. İstanbul'la ilgili paylaşımlar yapan hesap, dün Beşiktaş Park'ın ve Boğaz'ın fotoğraflarının bulunduğu bir içerik paylaşarak 'Come to Beşiktaş' çağrısı yaptı. Öte yandan dün geceki "Süper" mücadele 215 ülkeden canlı yayınlandı.