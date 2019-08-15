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’da sevinci

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya ’da sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan kaleci takımla birlikte çalışmalara başladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2019 12:16
Kayserispor’da Silviu Lung sevinci

Avusturya kampında sakatlanan Silviu Lung yapılan yoğun antrenman programı ve tedavilerin ardından yeniden takımla birlikte çalışmalara başladı. Ligin 1.haftasında Cumartesi günü oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı olması sebebiyle forma giyemeyecek olan Lung, 2.haftada oynanacak olan MKE Ankaragücü maçında formasına kavuşacak.

Sahalara döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten Rumen kaleci Silviu Lung, "Sahaya geri döndüm. Sakatlığım tamamen geçti. Takımla çalışmalara başladım" dedi.

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Kayserispor’da Silviu Lung sevinci
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