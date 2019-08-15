Korku yok ama basit olmayacak

Trabzonspor
Teknik Direktörü Ünal Karaman ve kaleci Uğurcan Çakır, Sparta Prag maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Futbolun doğrularını yapmak için çalışacaklarını söyleyen Karaman, "İnşallah bu doğrular bizi iyi bir sonuca ulaştıracak. Ancak ben hiçbir maça 'kazanırım' diyerek çıktığımı hatırlamıyorum.
Futbol matematik gibi bir oyun değil, o yüzden sevilir. Takımımız arzu edilen seviyede değil. Sezon başı her takım için zordur. En büyük güvenimiz oyuncuların bize verdiği "Hocam rahat olun" mesajı. Aramıza yeni katılanların da çok samimi katkıları, uyumları var. Endişe etmeyeceğiz, korkmayacağız ama basit de görmeyeceğiz"
dedi.
UĞURCAN: ÇOK İYİ HAZIRLANDIK
Uğurcan Çakır, takımda çok iyi bir ortam olduğunun altını çizerek, "Yeni gelenlerle de uyumumuz çok iyi. Geçen yıl bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. İlk maç bizim için zor geçmişti. İyi bir performans da ortaya koyamadık. Sonrasında geri dönmeyi bildik. Şimdi iyi bir hazırlık dönemi geçirdik ve iyi bir skor almak istiyoruz"
diye konuştu.