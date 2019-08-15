Korku yok ama basit olmayacak

BUGÜN NELER OLDU

TrabzonsporTeknik Direktörü Ünal Karaman ve kaleci Uğurcan Çakır, Sparta Prag maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Futbolun doğrularını yapmak için çalışacaklarını söyleyen Karaman,Futbol matematik gibi bir oyun değil, o yüzden sevilir. Takımımız arzu edilen seviyede değil. Sezon başı her takım için zordur. En büyük güvenimiz oyuncuların bize verdiği "Hocam rahat olun" mesajı. Aramıza yeni katılanların da çok samimi katkıları, uyumları var.dedi.Uğurcan Çakır, takımda çok iyi bir ortam olduğunun altını çizerek, "Yeni gelenlerle de uyumumuz çok iyi. Geçen yıl bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. İlk maç bizim için zor geçmişti. İyi bir performans da ortaya koyamadık.diye konuştu.