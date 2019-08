La Liga, rekor transferlerle yeni sezona hazır

Avrupa liglerinde 2019-2020 sezonu öncesinde transfere en fazla parayı harcayan İspanyol kulüpleri yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.

Transfermarkt.com sitesinin yayımladığı Avrupa'da transfere en çok parayı harcayan kulüpler listesinde, toplamda 800 milyon avrodan fazla transfer gideri olan Real Madrid (303 milyon avro), Barcelona (255 milyon avro) ve Atletico Madrid (243,5 milyon avro) ilk üç sırada yer aldı.

Transfer pazarında Avrupa'daki rakiplerinin çok önünde olan bu üç İspanyol kulübünü, İtalya'dan Juventus (188,5 milyon avro), İngiltere'den de Manchester City (167 milyon avro), Manchester United (159 milyon avro) ve Arsenal (152,4 milyon avro) kulüpleri izledi.

La Liga kulüpleri ayrıca tarihinde ilk defa transfere 1 milyar avrodan fazla para harcayarak, bir rekora imza attı.

İspanya'da yaz transfer dönemi 1 Eylül'de sona erecek.

- SEZON ÖNCESİ ATLETİCO MADRİD'İN PERFORMANSI DİKKATİ ÇEKTİ

Bu arada İspanya'daki üç büyük kulüp arasından Atletico Madrid gerek transferdeki atılımları gerekse sezon öncesi hazırlık maçlarındaki performansıyla öne çıkan takım oldu.

Defanstaki önemli futbolcuları Lucas Hernandez, Filipe Luis ve Diego Godin'in başka kulüplere gitmesinin ardından forvetteki yıldız futbolcusu Antoine Griezmann'ı da 120 milyon avro karşılığında Barcelona'ya kaptıran Atletico Madrid, buna rağmen La Liga tarihindeki en pahalı transferi gerçekleştirdi.

Portekiz'in Benfica kulübünden 126 milyon avro karşılığında 19 yaşındaki forvet Joao Felix'i transfer eden Atletico Madrid, ayrıca defansına 4 takviye (Kieran Tripper, Felipe Augusto de Almeida Monteiro, Renan Lodi, Mario Hermoso) yaptı.

Arjantinli teknik direktör Diego Simeone ile 9. sezonuna giren ve öncelikli hedefi ilk defa müzesine götürmek istediği Şampiyonlar Ligi olan Atletico Madrid, yaptığı 6 hazırlık maçının hepsini kazandı. Atletico, önemli rakibi Real Madrid'i 7-3, İtalya'nın Juventus takımını da 2-1 yenme başarısını gösterdi.

Teknik direktör Zinedine Zidane ile eski günlerine dönmeyi hedefleyen ve kadrosunu Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao, Ferland Mendy, Rodrygo Goes gibi isimlerle güçlendiren Real Madrid ise taraftarında ve basında soru işaretleri bırakan bir hazırlık dönemi geçirdi.

Real Madrid, oynadığı 7 hazırlık maçında sadece Fenerbahçe ve Salzburg'a karşı galip gelirken, diğer maçlarında 4 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

Real Madrid'den ayrılması gündemde olan Gareth Bale ise takımda çözüm bekleyen sorunların başında gösterildi.

La Liga'da son iki sezonun şampiyonu Barcelona ise 5 hazırlık maçını da kazansa da oynadığı futbolla henüz lige tam hazır olmadığı yorumları yapıldı.

- LA LİGA'DA TÜRK FUTBOLUNU OKAY YOKUŞLU VE ENES ÜNAL TEMSİL EDECEK

Öte yandan La Liga'da 2019-2020 sezonunda Türk futbolu Celta de Vigo'da Okay Yokuşlu, Real Valladolid'de de Enes Ünal ile temsil edilecek. Her iki Türk futbolcu da takımlarının ilk 11'lerinde forma giyerken, La Liga'da Enes 3'üncü, Okay ise 2. sezonunu geçirecek.

- NİHAİ KARARA KADAR LA LİGA'DA PAZARTESİ GÜNÜ MAÇ YOK

La Liga kurumu ile İspanyol Futbol Federasyonu (RFEF) arasındaki tartışmalardan dolayı mahkeme kararıyla 1. ve 2. ligde maçlar sadece cuma, cumartesi ve pazar günleri oynanırken, geçici tedbir kararıyla pazartesi maçları iptal edilmişti. Mahkeme, La Liga ile RFEF arasında bir anlaşma olmasını beklerken, nihai karar açıklanana kadar pazartesi günü maç oynanmayacağı bildirildi.

La Liga'da 2019-2020 sezonu yarın akşam Athletic Bilbao-Barcelona maçı ile başlıyor.

Diğer yandan La Liga kurumunun verilerine göre, İspanya'da profesyonel futbol endüstrisinin, ülkedeki her 100 çalışandan 1'ine denk gelecek şekilde toplamda 185 binden fazla kişiye istihdam sağladığı görüldü.

Avrupa'da futbol sektörünün önde gelen ülkelerinden olan İspanya'da futbolun elde ettiği gelir ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 1,37'sini oluşturuyor. Futbolun ülkeye bıraktığı toplam vergi 4 milyar 100 milyon avroyu bulurken, bu İspanya'nın dış politikaya ayırdığı yıllık bütçenin yaklaşık 2,5 kat fazlasına denk geliyor.