Merih Demiral'ı Manchester United da istemiş

Merih Demiral'ın formasını giydiği İtalya Serie A takımlarından Juventus'un sportif direktörü Fabio Patrici, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Milli oyuncunun yaz transfer döneminde birçok kulüpten teklif aldığını belirten Patrici, özellikle Milan ve Manchester United'ın 21 yaşındaki oyuncunun transferinde ısrarcı olduklarını söyledi.

Demiral, geçen ay Sassuolo'dan Juventus'a 18 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Manchester United ise, geçtiğimiz günlerde rekor bir bedelle Leicester City'den savunma oyuncusu Harry Maguire'yi kadrosuna kattı.