Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika transfer haberleri! Ahmet Bulut'tan Galatasaray'ın Falcao transferi için flaş açıklama

haberleri! 'tan 'ın Falcao transferi için flaş açıklama

'nun 'a transferinde gelişmesi!.. Monaco'nun golcüsü Falcao'nun transferi için Galatasaray adına Fransa'da görüşmeleri yürüten Menajer , Türkiye'ye döndü. İşte Ahmet Bulut'un Falcao'nun Galatasaray'a transferiyle ilgili olarak yaptığı son dakika açıklaması...

Giriş Tarihi: 15.8.2019 16:22 Güncelleme Tarihi: 15.8.2019 16:24
Son dakika transfer haberleri! Ahmet Bulut'tan Galatasaray'ın Falcao transferi için flaş açıklama

Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Falcao'nun Galatasaray'a transferi için Fransa'da görüşmelerde bulunan Menajer Ahmet Bulut, Türkiye'ye döndü. Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ahmet Bulut şunları söyledi:

BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika transfer haberleri! Ahmet Bulut'tan Galatasaray'ın Falcao transferi için flaş açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN