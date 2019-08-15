Son dakika transfer haberleri! Ahmet Bulut'tan Galatasaray'ın Falcao transferi için flaş açıklama

Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferinde son dakika gelişmesi!.. Monaco'nun golcüsü Falcao'nun transferi için Galatasaray adına Fransa'da görüşmeleri yürüten Menajer Ahmet Bulut, Türkiye'ye döndü. İşte Ahmet Bulut'un Falcao'nun Galatasaray'a transferiyle ilgili olarak yaptığı son dakika açıklaması...
Giriş Tarihi: 15.8.2019 16:22Güncelleme Tarihi: 15.8.2019 16:24
Monaco'nun Kolombiyalı golcüsüFalcao'nun Galatasaray'a transferi için Fransa'da görüşmelerde bulunan Menajer Ahmet Bulut, Türkiye'ye döndü. Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ahmet Bulut şunları söyledi: