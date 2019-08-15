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maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Yeni Malatyaspor maçı kanalı

Temsilcimiz , UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sırbistan temsilcisi ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın yönetimindeki ekibimiz, ilk karşılaşmadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı. Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak müsabakayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Peki, Peki, Yeni Malatyaspor Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Haberimizin detaylarından Yeni Malatyaspor maçı kanalı hakkında bilgi edinebilir, karşılaşmaya yönelik çeşitli bilgileri edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 15.8.2019 14:19
Yeni Malatyaspor Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Yeni Malatyaspor maçı canlı yayın kanalı

UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ile beraber da tur için sahaya çıkacak. Sahasında Sırbistan temsilcisi 'ı ağırlayacak olan Yeni Malatyaspor, ilk karşılaşmadaki 3-1'lik yenilgiyi tersine çevirerek bir üst tura çıkmak istiyor. Durum böyle olunca, bu önemli maça yönelik araştırmalar da hız kazandı. Bu doğrultuda, 'Yeni Malatyaspor Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?' sorusunun cevabı arama motorları üzerinde en çok yanıtı merak edilenler arasında öne çıkıyor.

YENİ MALATYASPOR PARTİZAN MAÇI CANLI İZLE

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