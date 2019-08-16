Beşiktaş: Volkan Babacan mı Tolga Zengin mi?

Beşiktaş'ta yerli kaleci transferi için bekleyiş sürüyor. Volkan Babacan ile prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, Başakşehir'in, Bursaspor'dan Muhammed Şengezer transferini noktalamasını bekliyor. Aksi durumda ise 6 sezon boyunca Beşiktaş formasını terleten Tolga Zengin ile sözleşme imzalanacak. 35 yaşındaki tecrübeli eldiven de Kartal'ı bekliyor. Siyah-beyazlılar, kulübedeki kaleci tercihini Tolga'dan yana kullanırsa eski kaptanına sadece maç başı ücret verecek.

MERIH İÇİN ÇOK FAZLA TEKLİF ALDIK

JUVENTUS Sportif Direktörü Fabio Paratici, bu yaz Sassuolo'dan 18 milyon Euro karşılığında kadrolarına kattıkları Merih Demiral'la ilgili gündem yaratan bir itirafta bulundu. La Gazzetta dello Sport'un sorularını yanıtlayan 47 yaşındaki futbol adamı, 21 yaşındaki stopere pek çok kulübün ilgisi olduğunu söyledi. "Merih'i transfer etmeyi ve kadromuzda tutmayı başardık" diyen Paratici, "Kendisi için pek çok kulüpten transfer teklifi aldık. Bunların sayısını hayal dahi edemezsiniz" ifadelerini kullandı. Genç yıldızın is, Juve'ye transfer olduktan sonra Milan ve Manchester United gibi dünya devleriyle anılmıştı.

SİVAS, BERAT'I DENEMEYE ALDI

TRANSFER çalışmalarını sürdüren DG Sivasspor, ülkesinin geleceği en parlak spoteri olarak gösterilen 21 yaşındaki Kuzey Makedonyalı Berat İsmail'i denemeye aldı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın isteği üzerine Sivas'a gelen Berat, kulüp tesislerinde takımla beraber idmanlara çıkmaya başladı. Son olarak ülkesi Kuzey Makedonya takımlarından Vlazrimi Kicevo'da forma giyen genç futbolcunun performansının göz doldurduğu öğrenildi. Resmi sözleşme imzalanması beklenen 21 yaşındaki stoper Berat İsmail ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten önümüzdeki günlerde açıklama yapılacak.

TFF 1. LİG'DE PERDE AÇILIYOR

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu bugün Giresun- Menemenspor maçı ile başlıyor. Atatürk Stadı'ndaki maç 20:00'de başlayacak. İlk yarısı 29 Aralık'ta 17. hafta maçları ile tamamlanacak 1. Lig'de, ikinci yarı 19 Ocak 2020'de start alacak.