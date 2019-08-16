Maçın röntgeni: Trabzonspor 2-1 Sparta Prag

1-DEPLASMANDA alınan beraberliğin rahatlığı ile maça çıkan Trabzonspor, kapanan Prag defansını ardı ardında baskılı ataklarla zorladı. İki santrafor da fiziğini rakip savunma üzerinde kullanmaktan çekinmedi.

2-SÖRLOTH 11. dakikada attığı kafa golüyle ikide iki yaparken, hem kendi kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi hem de forvet arayışı devam ederken arka planda kalmayacağının sinyallerini verdi.

3-İLK YARININ son 10 dakikası ve ikinci yarının başlangıcında konuk ekip oyunu dengeleyerek pozisyonlar üretti. Bu dakikalarda Trabzonspor orta sahasının direnci düşerken hücum oyuncuları da beklenen katkı ve desteği sağlayamadı.

4-RAKIBIN bu baskı karşısında oyunun kontrolünü bir türlü eline alamayan Trabzonspor, 'geliyorum' diyen golü 78. dakikada kalesinde gördü. Ve ardından orta sahaya iki hamle birden geldi.

5-KARŞILAŞMANIN son dakikaları ise tabiri caizse kıran kırana geçti. Hem Trabzonspor hem de Prag çok önemli pozisyonlara girdi ancak değerlendiremedi.

6-UZATMA dakikalarında bir penaltı kaçıran Trabzonspor, Novak'la noktayı koydu ve AEK'ya rakip oldu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor iç sahada son 16 karşılaşmada 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı

İLK MAÇ ATINA'DA OLACAK

TRABZONSPOR, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda AEK Atina ile eşleşti. İlk karşılaşma 22 Ağustos'ta Yunanistan'da rövanş ise 29 Ağustos'ta Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak. Bu arada AEK evinde Craiova ile 2-0'ın rövanşında 1-1 kalarak bordo-mavililerin rakibi oldu.

ASLA PES ETMEYEN BİR EKİBE SAHİBİM

Hiçbir rakipten korkmadıklarını ve pes etmediklerini söyleyen Ünal Karaman, "Turu kazanarak atlamak daha güzel" dedi

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Tur atlamak güzel, kazanarak atlamak daha güzel. Uzaktan, yakından gelip bizi destekleyenlere de çok teşekkür ederim" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlar, maçlar zor maçlar... Oynanacak her müsabaka kendi içinde zorluk çıkaracak. Bizim en büyük silahımız, takım olma yolundaki gayretinib ve cabamız. Hangi oyuncuyla oynarsak oynayalım, sonuna kadar mücadele eden, asla pes etmeyen bir ekibe sahibim. Ligde ve Avrupa'da korkumuz yok. Bu maçlar oynanacaksa, bunları oynayacağız. En hazır kadromuzla çıkacağız. ilerleyen haftalarda çok daha iyi olacağız."

STURRİDGE AİLESİ GEZDİ, GÖRDÜ, İZLEDİ

TRABZONSPOR'UN transfer listesinde ilk sırada yer alan İngiliz forvet oyuncusu Daniel Sturridge'in annesi Grace Sturridge ile amcası ve aynı zamanda menajerlik haklarını elinde bulunduran Dean Sturridge, Sparta Prag ile oynanan maçı tribünden izledi. Oyuncunun annesi maç boyunca çekim yaptı. Aile maç öncesi de Trabzon'u ve evleri gezdi.