Radamel Falcao artık Aslan

GALATASARAY taraftarının günlerdir gelip gelmeyeceğinin paniğini yaşadığı Radamel Falcao transferinde SABAH SPOR son durumu açıklıyor: Monaco Başkanı Dmitry Rybolovlev, pazarlık sürecinde oyuncunun Galatasaray'a gitmesine izin vererek transfere noktayı koydu. Fakat sarı-kırmızılı kulüpten son bir istekte bulunarak, cumartesi günü ligde oynayacakları Metz maçında Falcao'ya hocanın ihtiyacı olduğunu belirtti ve sahada olmasını istedi. Galatasaray da bunu kabul etti. 33 yaşındaki yıldız futbolcu, hafta başında İstanbul'a gelecek ve üç yıllık resmi sözleşmeye imza atacak. Cimbom da Monaco'ya 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

BULUT: HER ŞEY YOLUNDA

G.SARAY adına transfer görüşmelerini yürüten menajer Ahmet Bulut dün Monaco'dan döndü. Basın mensuplarına açıklama yapan Bulut şunları söyledi: "Falcao hafta sonu bir maça çıkacak. Hocası oynamasını istiyor. Hafta ortasına kadar yüzde 100 konu netleşir. Olumsuz bir şey yok şu an. Monaco bir santrfor daha alacak. Hafta başı imzalarsa artık bir engel kalmaz. Her şey yolunda gidiyor." Bulut pazartesi günü tekrar Fransa'ya gidecek.

DENİZLİSPOR'DA ŞOK!

SÜPER Lig'e bugün Galatasaray maçıyla başlayacak Yukatel Denizlispor'da şok bir olay yaşandı. Başkan Ali Çetin ve iki oğlu, Kurban Bayramı tatili için gittikleri Muğla'nın Fethiye ilçesinde balık restoranında çıkan kavgaya karışıp gözaltına alındı. Çetin ve oğulları, daha sonra serbest bırakıldı.

TERİM FLORYA'DA

Belinden bir operasyon geçiren Fatih Terim dün Florya'ya geldi. İdman öncesi futbolcular Terim'e "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.

MITROGLOU YOK, DIAGNE VAR!

GALATASARAY, Denizli maçı için dün bu şehre gitti. Teknik Direktör Fatih Terim gibi iki gün önce ameliyat olan ve böbrek taşlarından kurtulan Feghouli kadroya alınmadı. Yunan futbolcu Mitroglou ile yeni transfer Ozornwafor da Denizli ye götürülmeyen isimler oldu. G.Saray'ın satmak için yoğun çaba harcadığı Diagne ise kafilede yer aldı.