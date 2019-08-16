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Rizespor Başakşehir'den 'ı kiraladı

Süper Lig ekiplerinden , 'den 'ı kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2019 11:49 Güncelleme Tarihi: 16.8.2019 11:49
Rizespor Başakşehir'den Joseph Attamah'ı kiraladı

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Medipol Başakşehir ile anlaşma sağlanmasının ardından Gana Milli Takımı'nda da oynayan 25 yaşındaki defans oyuncusu Joseph Attamah'ın kiralık olarak transferinin gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, "Son 3 sezondur Başakşehir'de 79 resmi karşılaşmada forma giyen ve son olarak 13 Ağustos'ta Olimpiyakos'a karşı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 59 dakika sahada kalan Joseph Attamah'a kulübümüze hoş geldin diyerek başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Attamah, sözleşme imzalamasının ardından ligin ilk haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçının kafilesinde yer aldı.

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Rizespor Başakşehir'den Joseph Attamah'ı kiraladı
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