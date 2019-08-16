Şampiyonlar sahada: Denizlispor - Galatasaray

Süper Lig'de Trabzonspor'un "Dozer" lakaplı efsane futbolcusu Cemil Usta'nın adının verildiği 2019- 2020 sezonu, bugün Yukatel Denizlispor- Galatasaray maçıyla başlayacak. İlk yarı 29 Aralık'ta yapılacak 17. hafta maçlarıyla sona erecek. İkinci yarı, 17 Ocak 2020'de oynanacak 18. hafta müsabakalarıyla başlayıp, sezon 17 Mayıs'ta tamamlanacak. Zorlu maratonun ilk büyük karşılaşması 3. hafta Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Ülker Stadı'nda oynanacak.
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Denizli ile G.Saray 9 yıl sonra karşılaşacak. Aslan son 13 maçta rakibine yenilmedi.
Yeni sezona yeni kurallar
- OYUNCU değişikliklerinde hakem tarafından aksi belirtilmedikçe, futbolcu sahayı en yakın çizgiden terk edecek
- YEDEK kulübesinde ihlal yapan takımların yetkililerine hakem tarafından sarı veya kırmızı kart gösterilebilecek. Kimin ihlali yaptığı tespit edilemezse kartı teknik sorumlu görecek.
- OYUN esnasında top hakeme çarpıp kaleye giderse, takımın pozisyonunu değiştirirse veya umut vadeden atak başlatırsa oyun topun hakeme çarptığı noktadan hakem atışıyla başlayacak.
- SERBEST vuruşta kurulan baraj esnasında hücum oyuncuları baraja en az bir metre uzakta olacak.
- KASTİ ya da bir çarpma halinde elle atılan goller iptal edilecek. Elle oynamada el ve kolun pozisyonu belirleyici olacak. Omuz hizasından yukarıda ve açıktaki kola çarpan her topa elle oynama verilecek.
- KALE atışında, atışı kullanan takımın futbolcuları artık ceza sahası dışına çıkmasını beklemeden topla buluşabilecek.
- PENALTI atışlarında vuruş yapıldığı anda kalecinin en az bir ayağı çizgi üzerinde olacak. Kaleci atış öncesi hareketlenemeyecek. Rakibin dikkatini bozacak hareketler yapamayacak.
- HAKEM atışında top son oynayan takıma bırakılacak. Bu sırada futbolcular hakemden yaklaşık 4 metre uzakta olacak.