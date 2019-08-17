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‘Bu kolbastı hiç bitmesin’

Giriş Tarihi: 17.8.2019
‘Bu kolbastı hiç bitmesin’
Trabzon'da yerel gazeteler, Sparta Prag'ı 2-1 yenerek Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselen Trabzonspor'a övgüler yağdırdı. Karadeniz gazetesi, "Bu kolbastı hiç bitmesin' manşetini atarken, Günebakış gazetesi de "Avrupa'nın yıldızı" ve "Trabzon fişi çekti" başlıkları ile galibiyeti sayfalarına taşıdı. Taka gazetesi, "Akyazı'da muhteşem gece", Son Nokta gazetesi ise, "Avrupai Fırtına" başlığıyla çıktı. Kuzey Ekspres gazetesi ise galibiyeti, "Bekle bizi AEK 'Sör'lord geliyor..." başlığıyla duyurdu.
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