Çıkmaz sokak

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe yeni sezona pazartesi günü sahasında Gazişehir maçı ile girecek. Ancak hazırlık maçlarında yediği gollerle dikkat çeken sarı-lacivertliler, defansındaki eksikleri giderebilmiş değil... İsmail Köybaşı'nın ayrılığından sonra elinde sol bek olarak performansı tartışılan Hasan Ali kalan sarı-lacivertliler, Roma'nın dünyaca ünlü Sırp yıldızı Kolarov'a gözünü dikmişti.Ancak Fenerbahçe'nin bu rakamı yüksek bulduğu ve DanimarkalıAncak hazırlık maçlarında sakatlanan Hasan Ali'ye hâlâ alternatif bulamayan sarı-lacivertlilerin,STOPER için de benzer şartlar söz konusu. Skrtel'in yerine Zanka gelse de hazırlık maçlarında teknik direktör Yanal'ın Jailson'u bu mevkide oynatması tartışma yaratmıştı.Bu mevki için son olarak Manchester United'ın gözden çıkardığıoyuncunun maliyeti ve geçirdiği sakatlıklar Fenerbahçe'yi düşündürüyor.