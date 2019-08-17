Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Çıkmaz sokak

Çıkmaz sokak

’nın ayrılmasından sonra Hasan Ali’nin de sakatlanmasıyla Fenerbahçe’de sol bek kalmadı. Haftalardır uğraşılan Kolarov’da sonuç yok. Stoperde de Skrtel’in yerine Zanka geldi ancak Serdar’ın sakatlığı planları bozdu. Bir stoper daha almak için arayış sürüyor

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2019
Çıkmaz sokak
Fenerbahçe yeni sezona pazartesi günü sahasında Gazişehir maçı ile girecek. Ancak hazırlık maçlarında yediği gollerle dikkat çeken sarı-lacivertliler, defansındaki eksikleri giderebilmiş değil... İsmail Köybaşı'nın ayrılığından sonra elinde sol bek olarak performansı tartışılan Hasan Ali kalan sarı-lacivertliler, Roma'nın dünyaca ünlü Sırp yıldızı Kolarov'a gözünü dikmişti. Yaklaşık iki aydır bu transferi sonuçlandıramayan Fenerbahçe'den, Roma 4 milyon Euro istiyor. Ancak Fenerbahçe'nin bu rakamı yüksek bulduğu ve Danimarkalı sol bek Rıza Durmisi'yi alabileceği belirtildi. Ancak hazırlık maçlarında sakatlanan Hasan Ali'ye hâlâ alternatif bulamayan sarı-lacivertlilerin, Gazişehir maçına bu mevkide, sağ ayaklı Dirar ile çıkması söz konusu...

STOPERE SON ADAY ROJO
STOPER için de benzer şartlar söz konusu. Skrtel'in yerine Zanka gelse de hazırlık maçlarında teknik direktör Yanal'ın Jailson'u bu mevkide oynatması tartışma yaratmıştı. Üstelik Serdar Aziz de sezonun ilk haftalarını sakatlık yüzünden kaçıracak ve bu da problemi büyütüyor. Bu mevki için son olarak Manchester United'ın gözden çıkardığı Arjantinli stoper Rojo'nun ismi geçse de, oyuncunun maliyeti ve geçirdiği sakatlıklar Fenerbahçe'yi düşündürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Çıkmaz sokak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN