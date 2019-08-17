Çıkmaz sokak

Fenerbahçe yeni sezona pazartesi günü sahasında Gazişehir maçı ile girecek. Ancak hazırlık maçlarında yediği gollerle dikkat çeken sarı-lacivertliler, defansındaki eksikleri giderebilmiş değil... İsmail Köybaşı'nın ayrılığından sonra elinde sol bek olarak performansı tartışılan Hasan Ali kalan sarı-lacivertliler, Roma'nın dünyaca ünlü Sırp yıldızı Kolarov'a gözünü dikmişti. Yaklaşık iki aydır bu transferi sonuçlandıramayan Fenerbahçe'den, Roma 4 milyon Euro istiyor.
Ancak Fenerbahçe'nin bu rakamı yüksek bulduğu ve Danimarkalı sol bek Rıza Durmisi'yi alabileceği belirtildi.
Ancak hazırlık maçlarında sakatlanan Hasan Ali'ye hâlâ alternatif bulamayan sarı-lacivertlilerin, Gazişehir maçına bu mevkide, sağ ayaklı Dirar ile çıkması söz konusu...
STOPERE SON ADAY ROJO
STOPER için de benzer şartlar söz konusu. Skrtel'in yerine Zanka gelse de hazırlık maçlarında teknik direktör Yanal'ın Jailson'u bu mevkide oynatması tartışma yaratmıştı. Üstelik Serdar Aziz de sezonun ilk haftalarını sakatlık yüzünden kaçıracak ve bu da problemi büyütüyor.
Bu mevki için son olarak Manchester United'ın gözden çıkardığı Arjantinli stoper Rojo'nun ismi geçse de,
oyuncunun maliyeti ve geçirdiği sakatlıklar Fenerbahçe'yi düşündürüyor.