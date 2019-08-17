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Frey’i 2.lige kiraladı

Bundesliga 2 takımlarından Nürnberg, İsviçreli sanrforu satın alma opsiyonu ile kiraladı

Giriş Tarihi: 17.8.2019
Fenerbahçe Frey’i 2.lige kiraladı
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın yeni sezonda düşünmediği isimlerden biri olan Michael Frey, Bundesliga 2 takımlarından Nürnberg'e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandı. İsviçreli futbolcunun Alman kulübü ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. F.Bahçe ise PSG ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Choupo Mouting için, Fransız kulübüne yaptığı bedelsiz kiralama teklifine cevap bekliyor. Kamerunlu forvet, PSG'nin Nimes maçında kadroda yer almasına rağmen oyuna girememişti. Reyes'in de Meksika'ya kiralanması bekleniyor.
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Fenerbahçe Frey’i 2.lige kiraladı
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