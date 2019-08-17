Fenerbahçe Frey’i 2.lige kiraladı

BUGÜN NELER OLDU

enerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın yeni sezonda düşünmediği isimlerden biri olanİsviçreli futbolcunun Alman kulübü ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.Kamerunlu forvet, PSG'nin Nimes maçında kadroda yer almasına rağmen oyuna girememişti.