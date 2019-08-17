Fenerbahçe Gazişehir maçı ne zaman saat kaçta başlayacak?

Süper Lig'de 2019-2020 sezonundaki ilk maçında 19 Ağustos Pazartesi günü saat 20:00'da Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak Fenerbahçe, lig tarihindeki 62. yılına giriyor.

Sarı-lacivertliler, önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray gibi bütün sezonlarda yer aldı, sonuncusu 2013-2014 sezonunda olmak üzere 19 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Fenerbahçe, lig tarihinde oynadığı toplam 2010 maçta 1145 galibiyet, 532 beraberlik, 333 yenilgi aldı, 3555 gol atıp kalesinde 1739 gol gördü.

Ligdeki en kötü derecesi 10'unculuk olan Fenerbahçe, en farklı skorlu galibiyetlerini 8-1'le Samsunspor ve Kayserispor, 7-0'la da Denizlispor (2 kez), Kardemir Karabükspor, Şekerspor, Kayserispor ve Hacettepe karşısında aldı. En farklı skorlu yenilgilerini ise 6-1'le Aydınspor, 5-0'la önemli rakibi Galatasaray karşısında yaşadı.

GAZİŞEHİR'DE HEYECAN DORUKTA

Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'in ilk haftasında günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncular, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde salonda bir antrenman gerçekleştirdi. Yaklaşık 45 dakika süren idmanda, 2 grup halinde kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Rumen teknik adam Sumudica, ligin başlamasına sayılı günler kaldığını belirterek, "Takımda heyecan dorukta. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Güçlü isimleri kadromuza kattık. Birkaç eksiğimiz var. Bunları lig startına kadar tamamlamayı planlıyoruz. Tüm oyuncularım Fenerbahçe maçına odaklandı diyebilirim" dedi.