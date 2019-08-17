Hem güçlüyüz hem inançlı

EDGAR

FEYENOORD'A

BUGÜN NELER OLDU

EFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı Trabzon'da müthiş bir taraftar desteğiyle 2-1 yenerek adını play-off'a yazdıran Trabzonspor'da keyifler yerinde.Takımının performansından memnun kalan teknik direktör Ünal Karaman da en büyük silahlarının sonuna kadar mücadeleyi bırakmamak olduğunu söyledi. Oyuncularının inanılmaz öz verisi ve coşkusunun başarıyı getirdiğini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı,diye konuştu.Sparta Prag karşılaşmasındaki tribün desteğine de değinen Karaman,ifadesini kullandı.Sparta Prag'ı eleyerek moral bulan Trabzonspor, önümüzdeki 15 günde hem lig hem de Avrupa'da zorlu bir döneme giriyor. Bordo-mavililer, sırasıyla Süper Lig'de yarın deplasmanda Kasımpaşa, 22 Ağustos Perşembe günü yine dış sahada AEK, ardından ligde 25 Ağustos Pazar günü evinde Malatyaspor ve 29 Ağustos'ta ise AEK ile sahasında rövanş maçına çıkacak. Karadeniz ekibi, 1 Eylül Pazar günü de deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'nin konuğu olacak.Trabzonspor yönetimi, Yusuf Yazıcı transferi karşılığında Lille'den kadrosuna kattığı Edgar Miguel IE'yi, 1 yıllığına Feyenoord'a kiraladığını resmen duyurdu. Yapılan açıklamada, "Edgar Miguel IE'nin, 2019-2020 futbol sezonu için Hollanda'nın Feyenoord Rotterdam Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcumuz Edgar Miguel IE'nin 2019 -2020 sezonundaki tüm hak ve alacakları, Feyenoord Kulübü tarafından karşılanacaktır" denildi.