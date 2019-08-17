‘İmzayı at oğlum’

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Trabzonspor, transferi için uzun süredir uğraştığı İngiliz golcü Daniel Sturridge'te hedefine sonunda ulaştı...Önceki gün Trabzon'a gelen anne Grace Sturridge ve menajerliğini yapan amcası Dean Sturridge Trabzon'u gezdi, ardından da Sparta Prag maçını tribünden izledi.Bunun üzerine yapılan teklifi kabul eden 29 yaşındaki santrforun, 3 yıllık sözleşme için hazır olduğunu bildirdi. SONBonservisi elinde olan ve bonuslarla yıllık 3.5 milyon Euro alacak olaniçinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.