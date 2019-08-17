La Liga maçları hangi kanalda yayınlanıyor? La Liga’yı hangi kanal yayınlayacak?

Avrupa'da İngiltere'nin ardından en önemli lig olarak gösterilen La Liga'nın 2019-2020 yılındaki Türkiye yayıncısı Türk futbolseverler tarafından merak ediliyor. Lionel Messi, Gareth Bale, Eden Hazard ve Antoine Griezmann gibi yıldız isimlerin olduğu lig maçlarının Türkiye'de bir yayını bulunmamakta.

LA LİGA YAYIN HAKLARI

Türkiye'de çok sayıda takipçisi olan La Liga'nın yayın haklarını sağlayan bir televizyon platformu bu yıl bulunmuyor. beIN Media'nın kontrolündeki Digitürk bedelin çok yüksek olması nedeniyle bu sezon İspanya 1. Ligi'nin yayın haklarını almadı.