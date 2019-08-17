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maçları hangi kanalda yayınlanıyor? La Liga’yı hangi kanal yayınlayacak?

Avrupa’nın en önemli futbol liglerinden bir tanesi olan ’da sezon açıldı. Barcelona, gibi büyük takımların olduğu bu ligi takip etmek isteyen Türk futbolseverler La Liga’nın yayıncı kanalını araştırıyorlar. Özellikle ’de de oldukça fazla takipçisi olan La Liga maçları hangi kanalda yayınlanıyor? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 17.8.2019 18:56
La Liga maçları hangi kanalda yayınlanıyor? La Liga’yı hangi kanal yayınlayacak?

Avrupa'da İngiltere'nin ardından en önemli lig olarak gösterilen La Liga'nın 2019-2020 yılındaki Türkiye yayıncısı Türk futbolseverler tarafından merak ediliyor. Lionel Messi, Gareth Bale, Eden Hazard ve Antoine Griezmann gibi yıldız isimlerin olduğu lig maçlarının Türkiye'de bir yayını bulunmamakta.

LA LİGA YAYIN HAKLARI

Türkiye'de çok sayıda takipçisi olan La Liga'nın yayın haklarını sağlayan bir televizyon platformu bu yıl bulunmuyor. beIN Media'nın kontrolündeki Digitürk bedelin çok yüksek olması nedeniyle bu sezon İspanya 1. Ligi'nin yayın haklarını almadı.

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La Liga maçları hangi kanalda yayınlanıyor? La Liga’yı hangi kanal yayınlayacak?
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