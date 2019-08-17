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2'de 2 yaptı

ikinci hafta mücadelesinde , rakip sahada Southampton'ı 2-1 yendi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2019 19:29 Güncelleme Tarihi: 17.8.2019 19:29
Liverpool 2'de 2 yaptı

İngiltere Premier Lig ikinci hafta mücadelesinde Liverpool, rakip sahada Southampton'ı 2-1 yendi.

İstanbul'da hafta içi Chelsea karşısında UEFA Süper Kupa'yı kazanan Liverpool, ligin ikinci hafta mücadelesinde St. Mary Stadı'nda Southampton'ın konuğu oldu.

Liverpool, 45+1. dakikada Sadio Mane ve 71. dakikada Roberto Firmino'nun golleriyle Southampton'ı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 83. dakikada Danny Ings kaydetti.

UEFA Süper Kupa maçının ardından sahadaki kutlamalar sırasında taraftarın müdahalesiyle sakatlanan Liverpool'un İspanyol file bekçisi Adrian, yapılan tedavinin ardından Southampton karşısında ilk 11'de görev aldı.

Puanını 6'ya çıkaran Liverpool, maç fazlası ve averaj farkıyla ligde liderliğe yükseldi. Southampton ise ikinci maçında da puanla tanışamadı.

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