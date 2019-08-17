Liverpool Southampton deplasmanından galibiyetle ayrıldı!

Geçtiğimiz yılın Premier Lig ikincisi Liverpool, bu sezonunun ikinci haftasında Southampton ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İlk yarıyı Mane'nin 45. Dakikada attığı golle 1-0 önde kapatan Liverpool, 71. Dakikada Firmino'nun attığı gol ile 2-0 öne geçti. Southampton farkı bire indirse de kalan sürede başka gol olmadı ve Liverpool yorgun çıktığı deplasmandan galibiyet ile ayrılmayı başardı.

İlk yarının bitimine doğru 45+1'de James Milner'ın pasıyla buluşan Sadio Mane, ceza sahası çizgisinin biraz önünde, sol bölgeden ters köşeye çektiği şutla takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

71. dakikada top Southampton savunmasındayken rakip alanda baskı yaparak topu kazanan Mane, Firmino'yu gördü. Ceza sahası içinde topla buluşan Firmino, 2 oyuncuyu geçerek kaleyi karşıdan gördüğü açıda topu ağlara gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı.

83. dakikada eski bir Liverpoollu olan Danny Ings, kaleci Adrian'ın hatasında farkı 1'e indirdi. Southampton, oyunun son bölümünde baskı uygulasa da skoru eşitleyemedi ve Liverpool 2-1 kazandı.

Bu sonuçla Liverpool, ligdeki ikinci galibiyetini; Southampton ise ikinci mağlubiyetini aldı.