Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Liverpool Southampton deplasmanından galibiyetle ayrıldı!

Southampton deplasmanından galibiyetle ayrıldı!

UEFA Finali’nde Chelsea’yi mağlup eden , ’in ikinci haftasında zorlu Southampton deplasmanına çıktı. Geçtiğimiz yılın ikincisi Liverpool, yorgun çıktığı deplasmandan Mane ve Firmino’nun golleri ile galip ayrıldı.

Giriş Tarihi: 17.8.2019 19:40
Liverpool Southampton deplasmanından galibiyetle ayrıldı!

Geçtiğimiz yılın Premier Lig ikincisi Liverpool, bu sezonunun ikinci haftasında Southampton ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İlk yarıyı Mane'nin 45. Dakikada attığı golle 1-0 önde kapatan Liverpool, 71. Dakikada Firmino'nun attığı gol ile 2-0 öne geçti. Southampton farkı bire indirse de kalan sürede başka gol olmadı ve Liverpool yorgun çıktığı deplasmandan galibiyet ile ayrılmayı başardı.

İlk yarının bitimine doğru 45+1'de James Milner'ın pasıyla buluşan Sadio Mane, ceza sahası çizgisinin biraz önünde, sol bölgeden ters köşeye çektiği şutla takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

71. dakikada top Southampton savunmasındayken rakip alanda baskı yaparak topu kazanan Mane, Firmino'yu gördü. Ceza sahası içinde topla buluşan Firmino, 2 oyuncuyu geçerek kaleyi karşıdan gördüğü açıda topu ağlara gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı.

83. dakikada eski bir Liverpoollu olan Danny Ings, kaleci Adrian'ın hatasında farkı 1'e indirdi. Southampton, oyunun son bölümünde baskı uygulasa da skoru eşitleyemedi ve Liverpool 2-1 kazandı.

Bu sonuçla Liverpool, ligdeki ikinci galibiyetini; Southampton ise ikinci mağlubiyetini aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Liverpool Southampton deplasmanından galibiyetle ayrıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN