Çağlar Söyüncü'nün maçında ilginç olay! 1. hakem trafiğe takılınca...

İngiltere Premier Lig'de Chelsea ile Leicester City 1-1 berabere kaldı.

Ligin ikinci hafta mücadelesinde, milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Stamford Bridge'de Chelsea'nin konuğu oldu.

Maça hızlı başlayan Londra ekibi, 7. dakikada genç oyuncusu Mason Mount ile 1-0 öne geçti. Leicester City'de Wilfred Ndidi 67. dakikada attığı golle skora eşitlik getirdi ve maç 1-1 berabere sonuçlandı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, 90 dakika forma giydi.

Öte yandan, Leicester City Kulübünün Twitter hesabından yaptığı "Maçın oyuncusu" anketinde, Wilfred Ndidi ve James Maddison ile birlikte Çağlar Söyüncü de seçenekler arasında yer aldı.



Trafiğe takılan Graham Scott yerine Leicester City-Chelsea maçını 4. hakem Oliver Langford yönetti.

Trafiğe takılan hakem maçı yönetemedi

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, mücadeleyi 1. hakem Graham Scott yerine 4. hakem Oliver Langford yönetti.

Londra M40 otoyolundaki zincirleme trafik kazası nedeniyle oluşan trafiğe takılan Graham Scott'ın, stada maçın başlangıç saatinden 10 dakika önce ulaşabildiği ve müsabakayı yönetmesine izin verilmediği duyuruldu.

Oliver Langford ise kariyerindeki ilk Premier Lig maçını yönetmiş oldu.