CANLI | Konyaspor - Ankaragücü

Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında Aykan Atik'in çalıştırdığı Ankaragücü'nü konuk ediyor. 19.15'te başlayan ve Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Bülent Birincioğlu yönetiyor. Birincioğlu'nun yardımcıları Mehmet Metin ve Mehmet Kısal. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

KONYASPOR - ANKARAGÜCÜ

İLK 11'LER

Konyaspor: Serkan, Ali Turan, Skubic, Ferhat Öztorun, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Anicic, Erdon Daci, Bajic, Milosevic

Ankaragücü: Korcan, Mehmet, Kulusic, Pazdan, Kitsiou, Moke, Sedat, Canteros, İlhan, Orgill, Aydın