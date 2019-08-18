Chelsea Leicester City CANLI | Premier Lig’de kritik mücadele…

Premier Lig'de ikinci hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 18.30'da başlayan mücadele de Chelsea sahasında Leicester City'i ağırlıyor. Chelsea'de Loftus-Cheek sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Karşılaşmada 30. Dakika geçilirken Chelsea'nin 1-0 üstünlüğü sürüyor. Chelsea Leicester City karşılaşmasını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz…

CHELSEA LEİCESTER CİTY CANLI

İlk 11'ler:

Chelsea: Kepa, Emerson, K. Zouma, A. Christensen, Azpilicueta, Jorginho, N.Kante, C. Pulusic, M.Mount, Pedro, O. Grioud

Leicester City: K. Schmeichel, Ricardo Pereira, J. Evans, Ç. Söyüncü, C. Fuchs, W. Ndidi, J. Maddison, J. Choudhury, Y. Tielemans, Ayoze Perez