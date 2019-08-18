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Chelsea CANLI | ’de kritik mücadele…

’de ikinci hafta maçlarında Chelsea sahasında ile karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz Çarşamba günü mücadelesinde İstanbul’da Liverpool ile karşı karşıya gelen ve 120 dakikalık bir karşılaşma oynayan Chelsea yorgun çıktığı bugünkü mücadele de karşılaşmayı 1-0 önde götürüyor. Diğer tarafta Leicester City ise Premier Lig’deki ilk maçında Wolves ile golsüz berabere kalmıştı. Haberimizden Chelsea Leicester City maçını canlı olarak takip edebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 18.8.2019 19:09
Chelsea Leicester City CANLI | Premier Lig’de kritik mücadele…

Premier Lig'de ikinci hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 18.30'da başlayan mücadele de Chelsea sahasında Leicester City'i ağırlıyor. Chelsea'de Loftus-Cheek sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Karşılaşmada 30. Dakika geçilirken Chelsea'nin 1-0 üstünlüğü sürüyor. Chelsea Leicester City karşılaşmasını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz…

CHELSEA LEİCESTER CİTY CANLI

İlk 11'ler:

Chelsea: Kepa, Emerson, K. Zouma, A. Christensen, Azpilicueta, Jorginho, N.Kante, C. Pulusic, M.Mount, Pedro, O. Grioud

Leicester City: K. Schmeichel, Ricardo Pereira, J. Evans, Ç. Söyüncü, C. Fuchs, W. Ndidi, J. Maddison, J. Choudhury, Y. Tielemans, Ayoze Perez

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Chelsea Leicester City CANLI | Premier Lig’de kritik mücadele…
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