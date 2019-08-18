Fizikten çaktı

Fiorentina ile oynanan hazırlık maçında 4 gol birden yiyen Galatasaray, Akhisar'la oynanan Süper Kupa maçında da vasat bir görüntü çizmiş ancak tek golle de olsa kazandığı için eleştirilmemişti. Kötü gidiş, Denizli ile oynanan Süper Lig'in ilk maçında su yüzüne çıktı. Futbolcuların fiziksel eksiklikleri ikili mücadele kazanma sayılarına yansıdı. Denizlispor karşısında Belhanda girdiği 16 ikili mücadelenin sadece 3'ünü kazanırken, Ryan Babel de 16 ikili mücadelenin 6'sından galip ayrılabildi. Mariano'nun 3 ikili mücadeleyi girip hepsini kaybettiği maçta Luyindama (14/6), Jimmy Durmaz (11/4), Selçuk İnan (11/5), Nagatomo (10/4) ve Diagne de (9/3) benzer bir performans sergiledi.

EN KÖTÜSÜ BELHANDA OLDU

Sarı-Kırmızılı takımda fiziksel olarak S.O.S veren 9 oyuncu (Belhanda, Luyindama, Jimmy, Mariano, Selçuk, Nagatomo, Diagne, Babel, Seri) Denizlispor ve Akhisarspor karşılaşmalarında girdikleri 160 ikili mücadelenin sadece 62'sini kazanabildi. Bu alanda en kötü isim girdiği 25 ikili mücadelenin sadece 8'ini kazanan Belhanda oldu. Tüm oyuncular 2-0 yenik tamamlanan Denizlispor karşılaşmasında girilen 109 ikili mücadelenin sadece 41'ini kazanabilirken, 17 dripling denemesinin de 9'unda başarısız oldu. Bu değerde Denizlispor, 12 dripling denemesinin 11'inde başarı sağladı. Top kaybında ise Galatasaray 25, Denizlispor 12 kritik top kaybı yaptı.

DEPLASMAN YİNE KÂBUS

Denizlispor'a 2-0 mağlup olan son şampiyon Galatasaray'ın deplasman kâbusu sürüyor. Geride kalan iki sezonda Süper Lig'deki toplam 12 mağlubiyetinin tamamını dış sahada yaşayan sarı-kırmızılılar, yeni sezonun ilk haftasında da deplasmandan eli boş döndü. Evinde 36 maçta kaybetmeyen ve Süper Lig tarihinin en uzun süreli yenilmezlik serisini yaşayan Aslan, bu kulvarda sahasında son mağlubiyetini 2016-17 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşadı. Sarı-kırmızılılar, geçen yıl Türk Telekom'da 43 puanı hanesine yazdırırken, dış sahadaki müsabakalarda 26 puan aldı.

FALCAO YOLA ÇIKTI



Geçen haftaki Lyon maçında cezası nedeniyle oynamayan Falcao, dün de Monaco tarafından sakatlığı sebep gösterilerek Metz kadrosuna alınmadı. Kolombiyalı golcü önce yedekler arasındaydı ancak son anda sakatlığı gerekçe gösterilerek kadrodan çıkarıldı. Falcao'nun pazartesi veya salı günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.?

DUYGUSAL PAYLAŞIMA MESAJ YAĞDI



Fransa Ligi'nde dün Metz ile karşılaşan Monaco kulübü karşılaşma öncesi maç anonsunu bu deplasmanda en son golü atan Falcao'nun videosuyla yaptı. Galatasaray taraftarı paylaşımı mesaj yağmuruna tuttu. "O artık Aslan", "Bir an önce gel", "Hey Monaco derdin ne bırak artık Falcao'yu" ifadeleri dikkat çekti. Bu arada Falcao'nun önceki gün Galatasaray'a imza atan Nzonzi'nin paylaşımlarını beğenmesi de dikkatlerden kaçmadı.