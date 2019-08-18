Kaçan balık Krunic

Geçen sezon kötü bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de bu sıkıntının artçıları devam ediyor. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz Ocak ayında bir orta saha oyuncusu almak için Empoli ile masaya oturmuş, görüşmenin ana konusu Miha Zajc olsa da aynı şartlarda Boşnak orta saha oyuncusu Rade Krunic'i de kadrosuna katabilme fırsatı bulmuştu. Fenerbahçe, iki oyuncuyu da masaya yatırınca, Sloven Milli Takımı'nda görev yapması nedeniyle Zajc ön plana çıktı. Fakat oyuncu beklenen performansı gösteremedi. Fenerbahçe şu an iyi bir teklif gelmesi halinde Sloven futbolcuyu elden çıkarmak istiyor. Sezonu küme düşen Empoli'de tamamlayan Krunic ise 8 milyon Euro'ya Milan'a transfer oldu. Boynak yıldız, geçtiğimiz sezon merkez orta saha olarak görev yaptığı Empoli'de 5 gol 6 asistlik performans sergiledi. 33 Serie A maçında 11'de sahaya çıkan 25 yaşındaki oyuncu, Bosna Hersek Milli Takımı'na düzenli olarak seçiliyor. Bu sezon Milan'ın orta saha rotasyonunda önemli süreler almasına kesin gözüyle bakılıyor.

BİR EFSANE SONA ERDİ

Fenerbahçe yönetimi, Volkan Demirel'e yola devam etmeyeceklerini 10 Ağustos tarihinde resmen iletti.

2003 yılından bu yana düzenli olarak Fenerbahçe forması giyen Volkan Demirel'e Kurban Bayramı arefesinde 10 Ağustos günü yönetimden bir telefon geldi. Sarılacivertliler, efsane kaptanlarına kendileriyle sözleşme uzatmayacaklarını ifade ettiler. Böylece yaklaşık 16 yıl süren Fenerbahçe-Volkan Demirel birlikteliği sona ermiş oldu. Volkan'ın ABD'de bazı takımlarla görüşme halinde olduğu, MLS ligine gidememesi halinde futbol kariyerine noktayı koyacağı belirtildi.

REKORU KIRAMADI!

37 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, Fenerbahçe kariyerini 525 resmi maç oynayarak tamamlamış oldu. Böylelikle Fenerbahçe formasıyla en çok resmi maça çıkma rekorunu 575 karşılaşmayla elinde bulunduran Müjdat Yetkiner bu unvanını korumuş oldu. Öyle görünüyor ki, Müjdat Yetkinerin bu rekoru uzun yıllar daha kırılamayacak.

DURMİSİ YARIŞINI F.BAHÇE KAZANDI

Kolarov transferinde çıkmaza giren Fenerbahçe, B planını devreye soktu ve Lazio'nun Danimarkalı sol beki Rıza Durmisi ile söz kesti. Football Italia'nın haberine göre; sarı-lacivertliler, Marsilya ve Brondby ile girdiği Durmisi yarışını kazandı. Lazio, geçen sezon 7.5 milyon Euro'ya aldığı sol beki Fenerbahçe'ye kiralayacak. Arnavut asıllı oyuncu, 180 maçta 10 gol attı.

29. ŞAMPİYONLUK TİŞÖRTÜ

F.BAHÇE yeni sezon öncesi tişört çıkardı. Yapılan tanıtımda "Omuz omuza şampiyonluğa. 29. şampiyonluk yolunda F.Bahçe'nin uğurlu tişörtü Fenerium'larda" ifadesi kullanıldı. 1932-33 sezonundan bu yana olan şampiyonluklar sıralandı.