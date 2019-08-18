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Karagümrük, Timsah’ı avlayıp lige hızlı girdi

Giriş Tarihi: 18.8.2019
Karagümrük, Timsah’ı avlayıp lige hızlı girdi
TFF 1. Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Bursaspor'u konuk etti. Ligin yeni ekibi Karagümrük mücadeleyi 3-1 kazanıp iyi bir başlangıç yaptı. Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Darri, 76 ve 82. dakikalarda Emeghara attı. Geçen sezon küme düşen Bursaspor'un tek sayısını ise 48. dakikada Emirhan Aydoğan kaydetti. Bursaspor'da Ozan İsmail Koç karşılaşmanın 45. dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Diğer sonuçlar: Adana Demirspor-Balıkesirspor: 2-0, Osmanlıspor-Boluspor: 2-1.
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Karagümrük, Timsah’ı avlayıp lige hızlı girdi
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