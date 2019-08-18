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CANLI | Kasımpaşa Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

’in ilk haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk hedefi koyan Trabzonspor ilk zorlu sınavını Kasımpaşa deplasmanında verecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesi futbolseverler ‘Kasımpaşa Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda’ sorusuna yanıt arıyor. Kasımpaşa Trabzonspor CANLI

Giriş Tarihi: 18.8.2019 18:58
Kasımpaşa Trabzonspor CANLI | Kasımpaşa Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde bu sezon Süper Lig'in ilk maçına çıkacak olan Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Özellikle bu yıl, kendisine şampiyonluk hedefi koyan bordo mavili takım, geçtiğimiz Perşembe günü, Trabzonspor Avrupa Ligi ön eleme turunda Sparta Prag'ı kupanın dışına itmeyi başarmıştı. Fırtına, bugün ise zorlu Kasımpaşa deplasmanında lige iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Peki, Kasımpaşa Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Kasımpaşa Trabzonspor canlı takip burada olacak!

KASIMPAŞA TRABZONSPOR CANLI | KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Trabzonspor maçı saat 21.45'te Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetirken karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

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Kasımpaşa Trabzonspor CANLI | Kasımpaşa Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
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