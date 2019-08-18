Kritik mücadele | Yeni Malatyaspor Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig Cemil Usta Sezonu sürprizlerle başladı. Cuma akşamı ligin yeni ekibi Denizlispor, Galatasaray'ı 2-0 yenerken Sivasspor da dün akşam Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğündeki Beşiktaş'ı 3-0 mağlup oldu. Bu akşam oynanacak maçlarla lig serüveni devam ediyor. Futbolseverler Yeni Malatyaspor Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeni Malatyaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak Süper Lig'in ilk hafta karşılaşması beIN SPORTS HD 2'den canlı olarak yayınlanacak. 21:45'te başlayacak maçı Hüsein Göçek yönetecek.

İKİ TAKIMIN MUHTEMEL 11'İ

YENİ MALATYASPOR

FARNOLLE, BUĞRA, HADEBE, ROBİN YALÇIN, ERKAN KAŞ, CHAALELİ, AHMET İLDİZ, GUİLHERME, FOFANA, GÖKHAN TÖRE, ADİS JAHOVİC

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

MERT GÜNOK, CAİÇARA, VİEİRA, PONCK, CLİCHY, MAHMUT, İRFAN CAN, ELİA, VİSCA, CRİVELLİ