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Şehirde kavga çıktı 15 maçlık seri bitti

Tottenham maçında oyundan alınmasına sinirlenen , hocası Guardiola ile sert bir tartışmaya girdi. M.City, 15 maçlık serisi sına erdi

Giriş Tarihi: 18.8.2019
Şehirde kavga çıktı 15 maçlık seri bitti
İngiltere Premier Ligin ilk haftasında karşı karşıya gelen Manchester City- Tottenham maçında sinirler gerildi. M.City Teknik Direktörü Pep Guardiola ile Arjantinli yıldız Sergio Kun Agüero maç oynandığı sırada birbirlerinin üzerlerine yürüdü. 66. dakikada oyundan alınmasına öfkelenen ve saha kenarına gelen Arjantinli futbolcu, yaklaşık 30 saniye boyunca Guardiola ile yedek kulübesi önünde sert bir tartışmaya girdi. İkilinin hararetli ağız dalaşı taraftarları da şaşırttı. Bu arada karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlanırken ev sahibi takımın gollerini Sterling ve Agüero kaydedetti. Tottenham'ın sayıları ise Lamela ve Moura'dan geldi. Tottenham, M. City'nin 15 maçlık galibiyet serisine son verdi.
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Şehirde kavga çıktı 15 maçlık seri bitti
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