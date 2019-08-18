Türk kalkanı

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Süper Lig takımları defanslarını yabancılarla doldururken, Bundesliga, Premier Lig ve Serie A'da artık Türk stoperler boy gösteriyor. Leicester City forması giyen, 87 milyon Euro'ya Manchester United'a giden Maguire'in yerini başarıyla doldururken,yeniden yapılanan Schalke'nin temel taşlarından biri durumunda..., Serie A'nın şampiyonu Juventus'taile takım arkadaşı olmanın heyecanını yaşıyor. Geçen sezon TFF 1. Lig'de Gençlerbirliği forması giyende Roma'ya attığı 5 yıllık imza ile bu kervana katıldı.Roma'ya 5 yıllığına imza atan Mert Çetin, sosyal medya hesabından eski kulübü Gençlerbirliği ve taraftarlarına veda mesajı yayımladı. Genç futbolcu, "10 yaşında kapısından futbolcu olma hayalleriyle girdiğim Gençlerbirliği'mden yeni bir macera için ayrılıyorum. Önümde yeni bir yol var ve bu yolculuğa arkamdaki desteğin farkında olarak çıkıyorum. Artık Roma için ter dökeceğim. Orada hem kulübümü hem ülkemi temsil etmenin onurunu yaşayacağım. Hedefim, yapacaklarımla ülkemi gururlandırmak ve A Milli Takım forması giymek olacak" değerlendirmesinde bulundu.İmzadan sonra kulüp televizyonuna da konuşan Mert Çetin, "Sahaya çıktığımda kendimi her şeyden izole ediyorum ve sadece oyunu düşünüyorum. Ceza sahası içinde kendimi savaşçı gibi hissediyorum. Ayrıca Cengiz Ünder de Bir Türk olarak beni burada yalnız hissettirmeyecek. Saha içinde birbirimize yardım ederek birlikte gelişebileceğimize inanıyorum" dedi.Roma ile olan sözleşmesini 2023'e kadar uzatan milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in değeri de katlandı. Roma'daki ilk sezonunda 32 maça çıkan genç oyuncu, takımına 8 gol, 2 asistlik katkı sağlamıştı. Yükselen grafiğini geride kalan sezonda da sürdüren milli futbolcu, rakip ağları 6 defa sarsarken, 11 golün de asistini yaptı. Cengiz'in bu başarılı performansı piyasa değerinin de yükselmesini sağladı. Transfermarkt verilerine göre, Cengiz Ünder'in İtalyan ekibine geldiği ilk dönemde 7,5 milyon Euro olan değeri şimdilerde tam 35 milyon Euro.Sondönemde Ligt ve Maguire gibi isimlere 80 milyon Euro'nun üzerinde para ödendiği transfer piyasasında bizim genç stoperlerimiz değerli bir yatırım olarak görülüyor. Ozan, Çağlar, Merih ve Mert'in ortak özelikleri sağlam fizikleri ve milli takım yaş altı gruplarında da scoutların takip ettikleri isimler olmaları.Avrupa kulüpleri için 10-15 milyon Euro'ya stoper almak ucuz. Kulüplerimiz 10-15 milyon Euro'ya stoper almadığına göre 'Neden bu gençler gidiyor da biz yabancı oynatıyoruz?' sorusunun manası yok. Bizim paraya ihtiyacımız var. Keşke 5 stoper daha 50 milyon Euro'ya gitse de kulüplerin borcu biraz daha azalsa.