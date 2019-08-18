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sallantıda

Giriş Tarihi: 18.8.2019
Yevhen Konoplyanka sallantıda
Beşıktaş'ta Yevhen Konoplyanka transferi gündemden düşmüyor. Siyah-beyazlı yönetimin Ukraynalı oyuncu için tüm imkanlarını kullandığı ancak Schalke ile henüz bonservis konusunun aşılamadığı kaydedildi. Alman ekibi iki sezon önce 12.5 milyon Euro'ya aldığı oyuncudan minimum zarar etmek istiyor ve bekleyişini sürdürüyor. Sky Sport Almanya'da yer alan haberde de "Beşiktaş'ın Konoplyanka için yürüttüğü görüşmeler sallantılı bir zeminde ilerliyor" ifadelerine yer verildi. Bu arada Schalke 04, B.Mönchengladbach maçının kadrosuna almadığı Konoplyanka'nın durumu hakkında bir açıklama yapmadı.
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Yevhen Konoplyanka sallantıda
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