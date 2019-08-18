Trabzonspor 20 yaşındaki Yusuf Sarı ile yaz transfer sezonunda 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bugün oynanan Kasımpaşa mücadelesine ilk 11'de başlayan genç yetenek Fransız pasaportuna sahip bulunuyor. 1998 YILINDA Fransa Martigues'te dünyaya gelen genç yetenek, Marsilya B takımında gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmişti. Peki, Yusuf Sarı kimdir? Yusuf Sarı kaç yaşında nereli? İşte bu soruların yanıtları…

YUSUF SARI KİMDİR? YUSUF SARI KAÇ YAŞINDA NERELİ?

1998 yılında Fransa Martigues'te dünyaya gelen futbolcu Yusuf Sarı, Marsilya B takımında forma giyerken gösterdiği performansla dikkat çekti. Fransız devi, sağ Kanatta ve forvet hattında görev yapan ve Fransa pasaportuna sahip olan genç yıldızla devre arası profesyonel sözleşme imzaladı.

Son dönemde Genç futbolcu için Türkiye Milli Takım yetkilileri devreye girdi. Ancak Fransa'nında ısrarla Milli Takımına dahil etmek istediği Yusuf Sari'nin hangi ülkeyi seçeceği henüz netlik kazanmadı. Yusuf, Türkiye U19 Milli takımına daha önce davet edildi ancak sakatlığı nedeni ile katılamadı. Futbol hayatına Marsilya altyapısında başlayan Yusuf, geçtiğimiz yıl Clermont'da kiralık olarak forma giydi. 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon 9 lig maçında oynadı.