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taktik çalıştı

, Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Siyah- beyazlı futbolcular antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2019 14:09
Beşiktaş taktik çalıştı

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından Beşiktaşlı futbolcular pas, 5'e 2, kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla antrenmana devam etti. Basına kapalı olarak 1.5 saat süren antrenman kondisyon koşuları ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz ile Atiba Hutchinson salonda çalışırken, Enzo Roco sahada koşu yaptı, Loris Karius ise sahada çalışmalara başladı. Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıkları yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Beşiktaş taktik çalıştı
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