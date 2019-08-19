Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Eskişehirspor'da Sissoko imzayı attı

'da Sissoko imzayı attı

ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2019 16:39
Eskişehirspor'da Sissoko imzayı attı

Eskişehirspor'da adeta yılan hikayesine dönen Sissoko ile 1 yıllığına anlaşmaya varıldı.

Eskişehirspor Başkan Vekili Mehmet Şimşek ile bir araya gelen ve 1 yıl daha siyah-kırmızılı formayı giyecek olan Sissoko, bugün imzayı attı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise, "Başkan Vekilimiz Mehmet Şimşek ile bir araya gelen Ibrahim Sissoko kendisini 1 yıllığına Eskişehirspor'lu yapan sözleşmeye imza attı. Ibrahim Sissoko'ya Eskişehirspor'da başarılı bir futbol kariyeri dileriz" ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Eskişehirspor'da Sissoko imzayı attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN