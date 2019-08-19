Fenerbahçe transfer haberleri: Adil Rami için ilk görüşme yapıldı

Stoper transferi için çalışmalarını hala sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. Marsilya'nın disiplinsiz davranışları nedeniyle yollarını ayırdığı Adil Rami ile görüşen Fenerbahçe, oyuncunun menajeri ile masaya oturdu.
Giriş Tarihi: 19.8.2019 09:10Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 09:16
Fenerbahçe, Marsilya'nın disiplinsiz davranışları nedeniyle sözleşmesini feshettiği Adil Rami için ilk adımı attı. Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki Fransız savunmacının menajeri ile görüşmeler başladı.