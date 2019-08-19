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transfer haberleri: için ilk görüşme yapıldı

Stoper transferi için çalışmalarını hala sürdüren 'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. Marsilya'nın disiplinsiz davranışları nedeniyle yollarını ayırdığı ile görüşen Fenerbahçe, oyuncunun menajeri ile masaya oturdu.

Giriş Tarihi: 19.8.2019 09:10 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 09:16
Fenerbahçe transfer haberleri: Adil Rami için ilk görüşme yapıldı

, Marsilya'nın disiplinsiz davranışları nedeniyle sözleşmesini feshettiği için ilk adımı attı. Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki Fransız savunmacının menajeri ile görüşmeler başladı.

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Fenerbahçe transfer haberleri: Adil Rami için ilk görüşme yapıldı
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