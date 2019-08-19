Galatasaray galibiyeti için Denizlispor’da süper prim

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de sezonun açılış maçında evinde ağırladığı son 2 yılın şampiyonu Galatasaray'ı 2-0 yenen Yukatel Denizlispor'da, başkan Ali Çetin kesenin ağzını açtı.Futbol Federasyonu'ndan gelecek paralara göre galibiyet ve beraberlik primlerini belirleyeceklerini ifade eden Çetin, "Şu an havuzdan ne kadar para gelecek bilmiyorum. Bu 3 milyon TL de olabilir, 2 milyon 800 bin TL de olabilir. Ancak Galatasaray maçının galibiyet primi 50 bin TL'dir. Bu kadar para gelmese bile ben bu rakamın üstünü tamamlayacağım" dedi. Hedeflerinin ilk 5 sırada yer almak olduğunu yineleyen Ali Çetin, "Bu sezon galibiyet primlerimiz ortalama 50'şer bin TL olacak. Galatasaray'ı yenerek süper bir galibiyete imza attık. Ben maç öncesi huzurlu ve rahattım. Kazanacağımızı biliyordum.Güçlü rakibimizin karşısında 2-0'lık bir skorla 3 puan almak da mutluluk verici" yorumunu yaptı.