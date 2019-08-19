Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray Kulübü Tevfik Fikret'i andı

Kulübü 'i andı

Kulübü, hami başkanı 'in vefatının 104. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2019 10:49
Galatasaray Kulübü Tevfik Fikret'i andı

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımlanan anma mesajında, "Vizyonu ve örnek kişiliği ile 'Fikri hür, vicdanı hür' ilkesiyle, sarı-kırmızı renklere adadığı yüreğiyle, Türk edebiyatına ve sporuna verdiği katkıyla, Cumhuriyetimizin temelinin atılmasındaki rolüyle Tevfik Fikret'in ismini ve yaptıklarını başta Galatasaraylılar olmak üzere nesilden nesile aktarmak boynumuzun borcudur. Büyük üstad, unutulmaz Galatasaraylı Tevfik Fikret'i aramızdan ayrılışının 104. yılında saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Kulübü Tevfik Fikret'i andı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN