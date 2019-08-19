Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Kayserispor 5.kez yenildi

5.kez yenildi

İstikbal Mobilya , Süper Lig'e 5. kez kötü başladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2019 09:26
Kayserispor 5.kez yenildi

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren İstikbal Mobilya Kayserispor, son 10 sezonda 5. kez lige kötü başladı. Ligin ilk haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a tek golle mağlup olan sarı kırmızılılar, Süper Lig'deki son 10 sezonda 3 kez kazanarak 2 kez berabere kalarak 5 kez de mağlup olarak lige start verdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Süper Lig'deki son 10 sezona başlangıç maçları ve sonuçları şöyle:

2009-2010 : Gençlerbirliği-Kayserispor 0-0
2010-2011 : Başakşehir-Kayserispor 0-2
2011-2012 : Bursaspor-Kayserispor 3-0
2012-2013 : Kayserispor-Bursaspor 0-1
2013-2014 : Kayserispor-Sivasspor 1-0
2015-2016 : Osmanlıspor-Kayserispor 1-1
2016-2017 : Kayserispor-Akhisarspor 0-2
2017-2018 : Galatasaray-Kayserispor 4-1
2018-2019 : Kayserispor-Antalyaspor 2-0
2019-2020 : Kayserispor-Alanyaspor 0-1

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayserispor 5.kez yenildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN